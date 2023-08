Hay que pensar en los adultos mayores

Hace días escuché con atención a una señora de la tercera edad, visiblemente molesta, que se quejaba en una entidad pública, que digitalizó varios de sus servicios, de que ella no era diestra con la tecnología y no podía realizar un trámite.

A pesar de su protesta, el funcionario a cargo no la atendió porque aseguraba que se debía realizar por medio de un celular o la computadora.

Me pareció una pena y falta de empatía, pues no todos los adultos tienen acceso a dispositivos electrónicos y, si los tienen, eso no garantiza que puedan adaptarse fácilmente.

Pienso que para estos casos deberían recibir una atención especial y no el desdén de los “servidores”.