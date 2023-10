Hay que hacer algo más

Diversas organizaciones han realizado convocatorias en los últimos días para manifestarse en contra de la aprobación del contrato minero, un llamado al que han respondido cientos de panameños; sin embargo, más que solo pedir la derogación de la Ley, también deben motivar a los asistentes a realizar prácticas sostenibles.

Entre estas, el reciclaje en sus casas y trabajos, evitar los productos que están elaborados con plásticos no reutilizables, no tirar basura en las calles, pues después terminan en los ríos y playas o desperdiciar el agua. Además, de no cortar árboles, quemar llantas ni basura para protestar. Todos tenemos que contribuir a cuidar el ambiente.