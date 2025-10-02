Google y Amazon entrega con drones

Amazon y Google han realizado pruebas de entrega de paquetes mediante drones y vehículos autónomos. Amazon, con su programa Prime Air, busca entregar paquetes ligeros en menos de 30 minutos. Google, a través de su filial Wing, ha probado entregas aéreas en EE.UU., Australia y Finlandia, enfocándose en rapidez y sostenibilidad. Ambas compañías enfrentan desafíos regulatorios, técnicos y de seguridad, pero siguen desarrollando alternativas a los métodos tradicionales. Esto representa un paso hacia el futuro de la logística.