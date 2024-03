Las llamadas de supuestos parientes pidiendo dinero para una emergencia no para. Esta modalidad de estafa sigue siendo una red en la que lastimosamente muchos panameños siguen cayendo con el envío de dinero a estas personas sin oficio. Si recibe una llamada o mensaje de texto de este tipo, no se dejé engañar, no mande dinero a desconocidos. Primero debe verificar que esa emergencia no está ocurriendo y alertar al resto de los familiares. Estos estafadores crean falsas emergencias para conseguir tu dinero, tenga cuidado.