El contacto es insuperable

Navegando en Instagram me topé con una publicación de un expresentador que asistió al CES y compartió algunas de las novedades más curiosas de esta feria tecnológica; una era pensada especial para los caballeros.

Lo que llamó la atención es que muchos de los que vieron el post aseguraron que no hay nada que reemplace el contacto humano, por más avances e inteligencia artificial. Eso también lo vemos en los mensajes automatizados de empresas e instituciones, algunos no resuelven nuestros problemas y tratamos de hablar con un humano que nos entienda. La empatía es algo que todavía una máquina no ha podido replicar.