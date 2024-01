El brillo de redes y sus peligros

En redes sociales circulan muchos tutoriales de cómo elaborar cremas y aceites con brillantes, para después aplicarlos en la piel.

Los promotores de esta tendencia les dicen a las personas que compren escarchas y se las agreguen a estos productos, si quieren un look diferente; sin embargo, no toman en cuenta que no se debe utilizar cualquier brillantina, ya que puede generar irritación, infecciones, alergias, obstruir los poros, entre otras afecciones.

Hay que tener cuidado con los “consejos” que ve en estas plataformas, pues los que hablan no son médicos.