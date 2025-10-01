Drones: ¿reemplazarán a los repartidores?

Podrían reemplazar parcialmente a los humanos en el reparto de comida, en zonas urbanas o de difícil acceso. Son rápidos, eficientes y pueden operar sin descanso. Sin embargo, enfrentan limitaciones como baja capacidad de carga, autonomía reducida y restricciones legales de vuelo en ciertas áreas. El clima puede afectarles. No sustituirían al humano, sino que serían una mejora de logística. Empresas como Amazon y Google han realizado pruebas y servicios con drones en distintas partes del mundo con notable éxito.