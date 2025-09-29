Desde la web

Drones: ¿Buenos para los niños?

José Miguel Andrade
29 de septiembre de 2025

Los drones pueden ser una herramienta positiva para los niños, si se usan con supervisión adecuada. Fomentan la curiosidad tecnológica, desarrollan habilidades de coordinación y enseñan principios de física y programación. También estimulan la creatividad mediante fotografía aérea o juegos interactivos. Sin embargo, pueden presentar riesgos: caídas, lesiones por hélices y distracciones que pueden afectar la concentración. Por ello conviene elegir diseñados para menores, con protecciones y limitaciones de altura y establecer reglas claras.

