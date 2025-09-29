Drones: ¿Buenos para los niños?

Los drones pueden ser una herramienta positiva para los niños, si se usan con supervisión adecuada. Fomentan la curiosidad tecnológica, desarrollan habilidades de coordinación y enseñan principios de física y programación. También estimulan la creatividad mediante fotografía aérea o juegos interactivos. Sin embargo, pueden presentar riesgos: caídas, lesiones por hélices y distracciones que pueden afectar la concentración. Por ello conviene elegir diseñados para menores, con protecciones y limitaciones de altura y establecer reglas claras.