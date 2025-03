Aprender o quedarse atrás

La tecnología avanza sin pedir permiso, y quienes no se adapten corren el riesgo de quedarse fuera del mercado laboral. No se trata solo de programadores o expertos en tecnología de la información (TI); hoy, cualquier profesión requiere habilidades digitales. MinTIC abrió inscripciones para cursos certificados por Google, Meta y Microsoft diseñados para personas mayores de 14 años, sin necesidad de tener conocimientos previos en TI. Una oportunidad única para cerrar esta brecha, pero la verdadera pregunta es: ¿queremos aprender o seguir rezagados? La formación digital ya no es un lujo, es una necesidad.