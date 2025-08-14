Desde la web

Apps que mueven el café de especialidad

Apps que mueven el café de especialidad
Evelyn González
14 de agosto de 2025

En Panamá, la digitalización impulsa la economía, y el café de especialidad es un ejemplo. Productores y emprendedores usan apps como ASAP, Uber Eats, PedidosYa y redes como Instagram y WhatsApp Business para conectar con clientes, además de delivery propio. Estas herramientas facilitan ventas directas, eliminan intermediarios y permiten pagos por ACH, Yappy, tarjetas o efectivo, adaptándose a todos. Este ecosistema digital fortalece el café panameño y refleja cómo la tecnología apoya el desarrollo económico local y rural.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR