Zverev, del drama al renacimiento en la central de Roland Garros

Un año después de su grave lesión en el tobillo derecho en plena semifinal contra Rafael Nadal, Alexander Zverev, exnúmero dos mundial caído al 27º puesto, regresa a la penúltima ronda de Roland Garros, el viernes en la Philippe Chatrier ante el finalista saliente Casper Ruud (4º).

Cuando su tobillo se torció de manera violenta hace un año, Zverev llevaba más de tres horas aguantando el tipo ante Nadal y no se había acabado el segundo set, con marcador de 7-6 (10/8) y 6-6 a favor del español.

Aquella tarde, cada uno de los sets se había extendido lo que dura un partido de fútbol.

Zverev salió de la Philippe Chatrier en silla de ruedas, llorando. Unos minutos después volvió con muletas para hacer oficial su abandono.

Su lesión -varios ligamentos desgarrados- le mantuvo fuera del circuito durante lo que restaba de 2022.

Tras "el año más difícil de su vida", la misma Chatrier es el escenario de su renacimiento al más alto nivel. Y como símbolo, ha jugado todos sus partidos en esta pista, salvo en la primera ronda, tres de ellos con los honores de la 'Night Session'.

- 'Sobre una pierna' en Australia -

"Me encanta el tenis, no juego por dinero o por la fama, solo por el deporte, por la competición", señaló el alemán durante este Roland Garros. "No poder jugar fue muy duro, por lo que estoy muy contento de volver, de jugar de nuevo grandes partidos en esta pista magnífica", añadió.

"Es un torneo que había marcado en mi calendario, quería realmente hacerlo bien aquí", añadió.

"A pesar de lo que pasó el año pasado, me sigue gustando este lugar, me gusta esta pista", añadió 'Sascha', que reconoció estar "nervioso" cuando volvió a pisarla en segunda ronda.

El camino de vuelta al máximo nivel no fue fácil para el jugador de 26 años.

"No pude jugar durante siete meses tras mi lesión. Los tres o cuatro meses siguientes fue todavía más doloroso, no podía moverme como quería", dijo.

"Al principio de temporada, en Australia, todavía jugaba con una pierna... Después en Indian Wells y Miami tenía dolor por momentos. No podía entrenar normalmente. Y después sentir de nuevo confianza en la pierna necesita tiempo, para moverme como antes y para deslizar".

- "Es el pasado" -

"Pero he llegado al punto en el que no pienso más en la lesión, en lo que pasó. Estoy contento de estar de vuelta donde estaba el año pasado y tener una nueva oportunidad, espero aprovecharla", dijo sobre el partido ante Ruud.

El espigado jugador (1,98 m) vive su mejor torneo desde que regresara a principios de 2023.

Antes de Roland Garros su mejor actuación fueron las semifinales en Dubái en marzo. En Roland Garros ya suma cinco victorias antes de la semifinal, la sexta que jugará en Grand Slam.

Solo ganó una, en el US Open de 2020, antes de perder la final ante Dominic Thiem.

Ruud, que no había encontrado la regularidad este curso hasta Roland Garros, disputará su tercera. Las dos primeras en 2022, en París y Nueva York, se las anotó para luego perder las finales ante Nadal y Carlos Alcaraz.