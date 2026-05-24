Zverev debuta en Roland Garros con fácil victoria ante el francés Bonzi

El N.3 de la ATP y finalista de Roland Garros en 2024, el alemán Alexander Zverev debutó con éxito en el torneo parisino tras derrotar en tres sets este domingo al francés Benjamin Bonzi (N.95), por 6-3, 6-4 y 6-2.

Zverev, que a sus 29 años persigue aún un primer título del Grand Slam, puede tener una gran ocasión para lograrlo en París por la ausencia de Carlos Alcaraz, su verdugo en la final de hace dos años.

Bajo un sol abrasador, Zverev se mostró muy sólido frente a un rival que en el pasado dio muestras de peligrosidad, como cuando eliminó el año pasado en primera ronda de Wimbledon y el US Open al ruso Daniil Medvedev, aunque su rendimiento baja mucho en tierra.

Zverev se medirá en segunda ronda a un rival mucho más peligroso en arcilla, el checo Tomas Machac (N.43), que este domingo derrotó al belga Zizou Bergs (N.40), por 6-4, 6-4 y 6-3.