Yankees vencen a Toronto y puertorriqueño Lindor rompe mala racha

Con una exhibición de su potencia de fuego, los Yankees de Nueva York vencieron este domingo 8x3 a los Azulejos de Toronto en una jornada en que el puertorriqueño Francisco Lindor (Mets) salió de su bache en las Grandes Ligas.

Los Yankees están resurgiendo en este inicio de temporada después de quedarse fuera de los pasados playoffs por primera vez desde 2016.

La popular franquicia neoyorquina domina la división Este de la Liga Americana con un balance de 8-2, su mejor arranque de curso desde 2020.

En el Yankee Stadium, los Azulejos se adelantaron en la tercera entrada antes de que los locales respondieran con cinco anotaciones en la parte baja de ese mismo 'inning'.

El venezolano Oswaldo Cabrera logró la primera carrera y Giancarlo Stanton conectó después un Grand Slam de 127 metros cuando las bases estaban ocupadas por Aaron Judge, Anthony Rizzo y el dominicano Juan Soto.

En la octava entrada, Cabrera envió un sencillo al jardín izquierdo para la anotación de Anthony Volpe y después colocó el 8x3 definitivo tras un elevado de sacrificio de Soto.

En Filadelfia, los Mets de Nueva York vencieron 3x1 a los Rojos impulsados por Francisco Lindor, que estrenó el marcador en la entrada inicial con un error de tiro del segunda base dominicano Santiago Espinal.

En el cuarto 'inning', Lindor firmó su primer jonrón de la temporada para acabar con una racha de 24-0 al bate.

También este domingo, el lanzador de los Nacionales de Washington Stephen Strasburg anunció su retiro del béisbol.

Strasburg, de 35 años, tuvo un rol fundamental en el triunfo de los capitalinos en la Serie Mundial de 2019, de la que fue ganador del premio MVP.

"Hoy anuncio mi retiro del juego que amo", dijo en un comunicado el lanzador diestro, que no juega desde junio de 2022 por problemas físicos.

"Me di cuenta, tras repetidos intentos de volver a lanzar, de que las lesiones ya no me permiten rendir al nivel de las Grandes Ligas", admitió Strasburg, elegido por los Nacionales con el número uno del Draft de 2009.

El lanzador, tres veces All-Star, logró 113 victorias y 62 derrotas en el montículo, con 1.723 ponches y un promedio de carreras ganadas de 3.23.