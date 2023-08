Wozniacki sigue asombrando en su regreso y tumba a Kvitova en Nueva York

El regreso de cuento de hadas de Caroline Wozniacki a los torneos de Grand Slam vivió otro episodio la noche del miércoles con una fabulosa victoria ante Petra Kvitova, la undécima sembrada del Abierto de Estados Unidos.

La danesa, de vuelta a las canchas desde agosto tras dar a luz dos veces, venció a la checa en la segunda ronda por 7-5 y 7-6 (7/5) entre la ovación de la pista central de Nueva York, la mayor del mundo.

"Estar aquí en la sesión nocturna de la pista Arthur Ashe jugando ante una multitud tan grande, esto no podría ser mejor", dijo una eufórica Wozniacki, que no jugaba un torneo grande desde el Abierto de Australia de 2020.

"Es un sueño hecho realidad. Si me hubieran preguntado hace tres años, habría dicho: 'Nunca volveré a jugar en esta pista'. Pero estar de vuelta y vencer a la número 11 del mundo se siente muy, muy especial", agradeció la ex número uno mundial.

"Significa mucho para mí. Me encanta Nueva York. Me encanta esta pista. Me encanta la ciudad y jugar aquí", declaró. "En cuanto llegué hace una semana supe que podía jugar un gran tenis y que sería peligrosa en el cuadro".

La danesa, de 33 años y dos veces subcampeona del US Open (2009 y 2014), se enfrentará el viernes en tercera ronda a otra figura de vuelta, Jennifer Brady, que ocupa el lugar 433º del ranking.

Tras arrebatarle a Kvitova un primer set muy disputado, Wozniacki gozó primero de dos puntos de partido sirviendo Kvitova con 5-4.

La checa, doble campeona de Wimbledon y ganadora del último WTA 1000 de Miami, se esforzó al máximo para aguantar y Wozniacki tuvo que sellar el triunfo en un ajustado 'tie-break'.