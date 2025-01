Wout Van Aert disputará finalmente los Mundiales de ciclocrós

Wout Van Aert, que en un primer momento había renunciado a disputar los Mundiales de ciclocrós el próximo domingo en Liévin (Francia), participará finalmente en la cita, anunció este domingo el corredor belga a través de un comunicado de su equipo Visma-Lease a Bike.

"Estoy encantado de tomar la salida en una carrera tan bonita, y creo que ese empujón suplementario me vendrá bien antes de tratar de cumplir los objetivos más importantes en ruta", declaró Van Aert.

La presencia del astro belga del ciclismo añade interés a una carrera que parecía predestinada a un cómodo triunfo del neerlandés Mathieu van der Poel, claro dominador de la temporada.

'VdP' ya dio una exhibición este domingo en Copa del Mundo en Hoogerheide, si bien en ausencia de Van Aert. El neerlandés, vigente campeón del mundo de la especialidad, se ha impuesto en las siete pruebas en las que ha participado esta temporada.

"Me encuentro bien y mi preparación invernal se dio a la perfección", explicó Van Aert. "La idea de participar en el Mundial no me llegó hasta hace poco. Después de Maasmechelen (el sábado), el seleccionador Angelo De Clercq, mi entrenador Mathieu Heijboer y yo mismo nos pusimos de acuerdo en participar".

Van Aert sólo ha participado en cinco pruebas de cross esta temporada, imponiéndose en dos de ellas. Pero finalizó por detrás de Van der Poel en las dos únicas ocasiones en las que han coincidido este curso sobre los caminos embarrados.

El sábado en Copa del Mundo en Maasmechelen (2º detrás de 'VDP'), el triple campeón del mundo de la especialidad pareció en disposición de plantar cara al neerlandés, antes de verse penalizado por dos caídas.

En Liévin, Van der Poel tratará de igualar el récord de títulos mundiales (7) que ostenta el belga Eric De Vlaeminck, antes de iniciar su preparación para la temporada en ruta.