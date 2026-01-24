West Ham da otro paso para escapar del pozo tras vencer al Sunderland (3-1)

Una semana después de ganar al vecino Tottenham (2-1), el West Ham logró tres nuevos puntos en la carrera por la permanencia este sábado ante el Sunderland (3-1), en la apertura de la 23ª fecha de la Premier League inglesa.

Los hombres de Nuno Espirito Santo se colocan provisionalmente a dos puntos del primer equipo fuera del descenso, Nottingham Forest. Contando la clasificación en FA Cup ante Queens Park Rangers (2-1), esta tercera victoria consecutiva supone la mejor serie de los "Hammers" desde noviembre de 2023.

Crysencio Summerville (14'), Jarrod Bowen de penal (28'), y Mateus Fernandes de soberbio disparo lejano (43') firmaron los goles locales antes del descanso.

Noveno en la tabla, el recién ascendido Sunderland sólo ha ganado uno de sus siete últimos partidos de liga.

La jornada prosigue este sábado con otros cuatro partidos, entre ellos el Manchester City-Wolves y el Bournemouth-Liverpool.