Warholm-Benjamin-Dos Santos, cuatro años después de su 'carrera del siglo'

Mismo escenario, misma pista, mismos protagonistas: cuatro años después de la ya legendaria final olímpica en la que hicieron vibrar al atletismo, Karsten Warholm, Rai Benjamin y Alison Dos Santos disputan el viernes la final de 400 metros vallas del Mundial de Tokio.

Aquel 3 de agosto de 2021, las gradas del estadio Nacional de la capital japonesa estaban vacías por las restricciones impuestas por la pandemia del covid-19, pero la carrera se recuerda como una de las más apasionantes de la historia del atletismo, incluso como la mejor para algunos, por varios hitos alcanzados.

El primero y principal, el crono del ganador, el noruego Warholm, que se convirtió en el primero de la historia en bajar de los 46 segundos y paró el contador en 45.94.

Mejoró en 76 centésimas, de golpe, la plusmarca mundial que él mismo había fijado un mes antes en la reunión de Oslo, en su país, entonces con 46.70 y quebrando un viejo récord, el del estadounidense Kevin Young, que con 46 segundos y 78 centésimas lo tenía vigente desde Barcelona 1992.

En la final tokiota, el estadounidense Rai Benjamin (46.17), plata, consiguió la segunda mejor marca de la historia. Ni él ni Warholm han logrado mejorar los cronos de aquella final, disputada entonces en una sesión matinal.

El brasileño Alison Dos Santos fue bronce con 46.72. Él sí rebajó esa marca después, con el 46.29 que le sirvió para ganar su único título mundial, en Eugene en 2022, y que constituye actualmente la cuarta mejor marca de todos los tiempos.

¿Pero en qué punto de sus carreras se encuentran los tres titanes de las vallas antes de esta nueva batalla sobre el tartán tokiota?

. Karsten Warholm, el favorito

El defensor del título mundial, Karsten Warholm (29 años), parece llegar en la 'pole position' a esta final.

Suya es la mejor marca mundial de lo que va de 2025, con el 46.28 que firmó en agosto en Chorzow (Polonia) y que fue la tercera mejor de todos los tiempos.

En poder del vikingo más célebre del atletismo mundial están ya nueve de los veintitrés mejores tiempos realizados en la historia de los 400 metros vallas.

"Esto es muy prometedor de cara a Tokio", dijo entonces en Polonia el propio Warholm.

En 2021, cuando batió su récord mundial, rompió el maillot de competición en la celebración. ¿Repetirá la experiencia en un estadio que le trae tan buenos recuerdos?

. Rai Benjamin, el campeón olímpico

El papel de Benjamin en esta temporada ha sido menos destacado, en ocasiones limitado por cuestiones físicas, pero ello no le ha impedido llegar al Mundial como el segundo mejor del año, con los 46.54 que firmó en junio en Estocolmo.

Benjamin tiene además un precedente que le da esperanzas: el año pasado no llegaba como favorito a la final olímpica de París y se fue del Estadio de Francia con una medalla de oro en el cuello.

"La final de este viernes va a ser realmente rápida. Espero que sea de nuevo histórica y estar esta vez en el mejor lado de la historia", señaló el vallista neoyorquino de 28 años.

. Alison Dos Santos, el 'outsider'

Y siguiendo el orden del podio olímpico de hacer cuatro años, el brasileño Alison Dos Santos vuelve a Tokio siendo el tercero mejor de 2025, detrás de Warholm y Benjamin.

Ello hace que la estrella paulista de 25 años, el más joven del trío estelar, se presente aparentemente en un plano ligeramente inferior a sus competidores, pero sin renunciar a nada.

"Hace cuatro años yo fui uno de los que consiguió medalla aquí, pero hubo otros más rápidos que yo. Ahora la situación creo que es diferente. He ganado medallas en distintos campeonatos y me siento realmente bien", retó Dos Santos el lunes, después de superar sin problemas las series de primera ronda de una de las pruebas más esperadas de este Mundial.