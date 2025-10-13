Walsh gana los 100 m mariposa y Marchand se va sin triunfos en la Copa del Mundo de piscina corta

La estadounidense Gretchen Walsh culminó este domingo una semana récord en la Copa del Mundo de natación en piscina corta con una victoria aplastante en los 100 metros mariposa en Carmel, Estados Unidos, donde la estrella francesa Léon Marchand se despidió sin triunfos.

Walsh, de 22 años y que el sábado batió su propio récord mundial en los 50 metros mariposa, no pudo superar su marca mundial en los 100 m de la misma modalidad.

Pero su tiempo ganador de 53,69 segundos fue más de un segundo más rápido que el de la segunda clasificada, Alexandria Perkins, que registró un récord australiano de 54,93.

La cinco veces campeona olímpica australiana Kaylee McKeown, por su parte, dio la vuelta al marcador a la plusmarquista mundial Regan Smith en los 200 m espalda femeninos con una victoria en 1:58,86.

Smith, que remontó para vencer a McKeown en los 100 m espalda el sábado, se conformó con el segundo puesto en 2:00,07.

Lani Pallister sumó otra victoria para las mujeres australianas en los 800 m libres con un tiempo de 8:02,02.

El neerlandés Caspar Corbeau ganó los 200 m braza masculinos, resistiendo el último ataque del francés Léon Marchand y ganando con un tiempo de 2:01,63.

Corbeau, que también ganó los 100 m braza, lideraba por casi un segundo en la marca de los 100 m y aguantó mientras Marchand, ganador de cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, acortaba distancias.

La estrella francesa, que se colgó dos metales dorados en estilos individuales en los Campeonatos del Mundo de piscina larga disputados en Singapur este año, obtuvo el segundo puesto con un tiempo de 2:02,00.

El galo de 23 años se marchó de Carmel, en el estado de Indiana, sin ninguna victoria, tras haber quedado segundo en los 200 metros espalda y tercero en los 400 metros libres el viernes.

También fue segundo, por detrás de su compañero de entrenamiento estadounidense Shaine Casas, en los 200 m estilos el sábado.