Vonn termina también sin problemas su segundo entrenamiento en Cortina

Por segundo día consecutivo, la estadounidense Lindsey Vonn terminó aparentemente sin problemas su entrenamiento oficial, este sábado en Cortina d'Ampezzo, y parece lista para el gran desafío del descenso del domingo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

El viernes de la pasada semana, Vonn sufrió una violenta caída en Crans Montana (Suiza) y se rompió allí el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, sufriendo además daños en el menisco, lo que hizo temer por una baja en estos Juegos, donde se presentaba desde hace meses como la gran estrella a sus 41 años y un año después de haber aparcado su retirada.

Desde entonces, Vonn insiste en que está decidida a participar en estos Juegos Olímpicos y especialmente en la pista de Cortina d'Ampezzo, su favorita y donde triunfó repetidas veces durante su carrera.

Después de su entrenamiento del sábado, Vonn solo dijo "bien" ante los requerimientos de los periodistas a su paso por la zona mixta.

La sesión de entrenamiento estuvo un tiempo detenida por la niebla. Al término de la misma, Vonn fue tercera en los cronos de la misma, a 37 centésimas de su compatriota Breezy Johnson y a 16 centésimas de la alemana Kira Weidle-Wikelmann.

Los tiempos son a tomar con precaución, eso sí, al tratarse de un entrenamiento y no de una competición.

Vonn, campeona olímpica de descenso en Vancouver 2010, tendría además previsto competir la próxima semana en la combinada por equipos (martes) y el supergigante (jueves).

Retirada inicialmente en 2019, cansada de sus problemas recurrentes con las lesiones y especialmente por los dolores en su rodilla derecha, que reemplazó después parcialmente por una prótesis de titanio, Vonn regresó a la competición hace un año, con estos Juegos de Milán-Cortina como gran meta.