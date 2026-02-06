Vonn completa su primer descenso de entrenamiento en Cortina

La estrella estadounidense Lindsey Vonn, gravemente lesionada hace una semana en su rodilla izquierda, pudo terminar este viernes en Cortina d'Ampezzo su primer entrenamiento oficial previo al descenso del domingo en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

A sus 41 años, Vonn estaba llamada a ser la gran sensación de esta edición, pero sus opciones reales son ahora una incógnita por su violenta caída del pasado viernes en Suiza, donde se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y sufrió daños en un menisco, aunque ella insiste desde entonces en su intención de participar en Italia en los que serán sus quintos Juegos Olímpicos.

Con el dorsal N.10, la campeona olímpica del descenso de Vancouver 2010 pareció relativamente prudente en la pista Olimpia de Cortina y, unos diez minutos después de cruzar la línea, presentaba el noveno crono de las doce participantes que habían terminado, justo delante de la italiana Federica Brignone.

A su paso junto a los periodistas, Vonn respondió un "sí" con una sonrisa cuando fue preguntada si estaba bien.

El jueves, el primer entrenamiento oficial del descenso femenino había quedado cancelado por motivos meteorológicos y la sesión de este viernes estuvo largo tiempo interrumpida por la niebla.

Vonn parece decidida a participar en estos Juegos Olímpicos, como ya dejó claro el martes en una conferencia de prensa.

Apodada "Speed Queen", su historia centra las miradas de los aficionados, deseosos de saber si Vonn podrá conseguir una medalla que sería épica.

La esquiadora de Minnesota había regresado a la competición hace un año, saliendo de su retirada, con la intención de estar en estos Juegos Olímpicos y en Cortina, una de sus pistas favoritas, donde se impuso en 12 ocasiones durante su carrera en la Copa del Mundo.

Vonn se había retirado en 2019, cansada de sus problemas recurrentes con las lesiones y especialmente por los dolores en su rodilla derecha, que reemplazó después parcialmente por una prótesis de titanio.

Esta temporada, Vonn disputó nueve carreras, ganó dos y nunca bajó del podio salvo en el Super G de St Moritz (4ª) y en Crans Montana, el lugar de su caída, donde tuvo que abandonar.

Además del descenso del domingo, Vonn tendría previsto competir en estos Juegos en la combinada por equipos del martes y en el Super G del jueves de la próxima semana.