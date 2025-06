"Vivir el momento", dice Alcaraz sobre la final de Roland Garros

"Vivir el momento", señaló Carlos Alcaraz (2º) sobre la manera en la que afrontará el domingo la final de Roland Garros, donde defiende título, este viernes tras superar a Lorenzo Musetti (7º); retirado cuando perdía 4-6, 7-6 (7/3), 6-0 y 2-0.

"No fue como quería ganar, le dije que la temporada de tierra que había hecho había sido increíble, el nivel al que ha llegado es muy alto, le deseo una rápida recuperación", dijo el español al inicio de su rueda de prensa sobre Musetti, que se retiró por una lesión en el muslo izquierdo.

- Quinta final de Grand Slam -

"Nosotros luchamos por estar en este tipo de situaciones, en este tipo de rondas, luchando por jugar finales de Grand Slam. Intentamos no darlo por hecho. Por haber llegado a cinco finales en poco tiempo (cuatro títulos de cuatro jugadas), con 22 años, no queremos dar por hecho que en los próximos años vaya a ser igual o mejor. Intentamos darle el valor que merece estar en una final de Grand Slam como si fuera la primera. Y eso yo creo que es lo bonito, no pensar en el pasado, sino en vivir el momento".

- ¿Qué ha cambiado este año? -

"Físicamente tampoco he cambiado mucho. Obviamente hemos ido mejorando, nos vamos conociendo poco a poco según van pasando los años, sabemos lo que necesitamos, lo que nos viene bien, lo que no. Y a partir de ahí ir construyendo un camino adecuado para mi carrera. Mentalmente hemos ido aprendiendo de las situaciones que hemos ido viviendo, de jugar finales de Grand Slam, de momentos malos, de momentos buenos e ir forjando un nivel mental fuerte y capaz de solventar grandes problemas. Como ya dije, ya tengo 22 años, ya es momento de madurar un poquito, aunque sea poco a poco, pero es momento de ir creciendo".

- Gestionar la frustración -

"Ir aprendiendo de las situaciones y coger experiencia no significa que vaya a estar sereno, que mi cara no vaya a cambiar, que no me queje ni una sola vez durante todo el partido. Es simplemente aprender a que no te afecte mucho tiempo. Obviamente hoy ha habido momentos en los que me he cabreado, las cosas no me salían bien, me he quejado algunas veces, le he pegado una patada al asiento, pero tenemos claro que eso es momentáneo, es solo ese momento, sueltas la rabia que tienes dentro e intentamos que al siguiente punto estemos de la mejor manera posible y que ese cabreo momentáneo no nos afecte durante uno o dos juegos".

- ¿Cómo afrontar la final? -

"Creo que uno u otro (Djokovic o Sinner, que disputan la otra semifinal) va a ser una final muy complicada, donde va a haber momentos buenos y malos, donde hay que saber lidiar con todo tipo de situaciones. Obviamente, como te he dicho, si gana Jannik, a lo mejor la mirada puede estar en la final de Roma (victoria de Alcaraz), pero yo creo que lo bonito que tiene el tenis es que una semana puede ser de una manera y la otra puede ser totalmente distinta. Las condiciones son totalmente distintas. Y si es contra Djokovic, bueno, vamos a intentar dar lo mejor. Obviamente, a lo mejor la mirada puede ser a la final de París (Juegos Olímpicos, victoria de Djokovic). Vamos a intentar aprender y en un año puede cambiar mucho. Vamos a intentar dar lo mejor y sobre todo no tener miedo de ir a por ello".