Vinicius confía en marcar muchos goles junto a Mbappé

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius, afirmó este miércoles, tras ganar por 3-0 al Pachuca mexicano en la final de la Copa Intercontinental, que espera marcar muchos goles junto al francés Kylian Mbappé.

"Soy un gran fan de Kylian. Soñaba jugar con él y quiero hacer muchos goles con él porque hacemos un grupo muy bueno donde todos nos queremos y queremos lo mismo", declaró al término del choque, tras ser elegido como el mejor jugador.

"Hemos sido coronados como mejor club del mundo. Ojalá podamos seguir siéndolo", señaló antes de subrayar que están haciendo "lo que pide la historia": "Somos elegidos y jugamos para el equipo más grande del mundo y es lo que tenemos que hacer".

Vinicius conquista el torneo un día después de recibir el premio al mejor jugador de la FIFA (The Best). "Está siendo una semana muy bonita. Está siendo muy importante para mí y para mis compañeros que me animan siempre a hacer grandes cosas".

"Vivo la vida muy tranquila desde que puedo dar a mi familia todas las cosas que quiero. No he bajado nunca la cabeza y un premio en el que la gente no quiso votar por mí no va a cambiar lo que pienso ni lo que me dicen mis compañeros. Yo estoy aquí para aportar cosas a la camiseta más grande del mundo", aclaró.