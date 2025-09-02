Vingegaard recupera el liderato de la Vuelta tras etapa ganada por Vine

El australiano del UAE Jay Vine ganó este martes la 10ª etapa de la Vuelta a España, con final en la estación de esquí de El Ferial Larra Belagua, tras una jornada en la que el danés Jonas Vingegaard se convirtió en el nuevo líder de la prueba.

"Vuelvo a estar de rojo, así que estoy contento con eso. Es un maillot bonito. Estoy contento con como fue el día, me sentí bien. Todos los días de esta semana van a ser una lucha", comentó Vingegaard después de la etapa.

Un grupo de ocho corredores, que formaban parte de una fuga precedente, quedaron en cabeza a falta de 38 km para la meta y afrontaron la única subida del día, de algo más de 9 km a un desnivel medio del 6,3%.

El ciclista español del Movistar Pablo Castrillo fue el primero en atacar en el grupo de escapados, pero Vine le atrapó a falta de poco más de 5 km para la meta y el escalador australiano atacó un kilómetros después.

- Ataque exitoso -

En la meta, Vine aventajó en 35 segundos a Castrillo y en 1:04 a Javier Romo, también del Movistar español.

"Ganar es muy complicado, así que la sensación es estupenda cuando lo consigues. Creo que es algo a lo que nunca te acostumbras", aseguró Vine.

Por detrás, los favoritos al podio final, entre ellos Vingegaard y el portugués João Almeida, cruzaron la meta justo por detrás del trío (a 1:05).

El danés Torstein Traen, que comenzó la jornada con el maillot rojo de líder de la carrera, se dejó 1:03 con respecto a Vingegaard, que le arrebató el primer puesto.

En la clasificación general, el danés es líder con 26 segundos de ventaja sobre Traen y 38 sobre Almeida, este último el otro beneficiado del día en la lucha por la general tras resistir junto a Vingegaard.

- Nueva protesta propalestina -

Como en anteriores etapas de esta Vuelta hubo protestas de grupos propalestinos, que actúan por la presencia en esta ronda del equipo Israel-Premier Tech, al que consiguieron interrumpir brevemente durante la contrarreloj por equipos de Figueres (Cataluña) de la pasada semana.

Esta vez la principal acción fue a 76 kilómetros de la meta, cuando un grupo de manifestantes intentó colocarse en el centro de la carretera, pero sin llegar finalmente a perturbar el desarrollo de la etapa.

El miércoles se disputará la 11ª etapa con salida y llegada a Bilbao, de 157,4 km de recorrido muy exigente, no por la dificultad de los puertos a subir, sino por su gran número (dos de 2ª categoría y cinco de 3ª).

El último de ellos, al Alto de Pike (2,3 km a una media del 8,9% de desnivel), se coronará a ocho kilómetros de la llegada a la capital vizcaína.