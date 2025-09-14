Vingegaard lamenta que le hayan "robado ese momento de eternidad"

Jonas Vingegaard lamentó este domingo que le hayan "robado ese momento de eternidad" de no poder celebrar su victoria en la Vuelta a España, después de que la última etapa, con final en Madrid, fuese suspendida una vez iniciada debido a las manifestaciones propalestinas.

"Es una pena que nos hayan robado ese momento de eternidad. Estoy muy triste. Me alegraba poder celebrarlo con el equipo y los aficionados. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero no de una forma que influya o ponga en peligro nuestra carrera", declaró el danés a través de un comunicado de su equipo Visma-Lease a bike.

El doble vencedor del Tour de Francia conquistó este domingo su primera Vuelta a España, que terminó en medio del caos en Madrid, donde importantes manifestaciones propalestinas obligaron a la organización a detener la carrera y suspender la ceremonia del podio.

Aunque no pudo celebrar su maillot rojo, Vingegaard se mostró "superorgulloso de esta victoria", lograda con una ventaja de 1 minuto 16 segundos sobre el portugués Joao Almeida.

"Fueron tres semanas difíciles. Me sentía muy fuerte durante la primera semana, donde logré ganar dos veces. Después fue más complicado, pero felizmente regresé fuerte al fin de semana final. Mi victoria de etapa en la Bola del Mundo (el sábado) me dio una gran alegría. Fue una bonita forma de coronar esta Vuelta", apuntó.