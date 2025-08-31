Vingegaard gana 9ª etapa de la Vuelta, Traeen conserva maillot rojo

El danés Jonas Vingegaard ganó este domingo en solitario la 9ª etapa de la Vuelta a España en la estación de esquí de Valdezcaray, donde el noruego Torstein Traeen conservó su maillot rojo de líder de la general por 37 segundos.

El líder del equipo Visma-Lease a Bike lanzó su ataque a menos diez kilómetros de la línea de meta para aventajar, bajo la pancarta, en una veintena de segundos al británico Tom Pidcock y al portugués Joao Almeida.

"No le he podido seguir en el momento que ha atacado. He ido bien en la subida, pero Vingegaard ha volado", declaró Almeida al final de la etapa.

Vingegaard había dicho que él y su equipo estaban reservando fuerzas para la segunda y tercera semana de carrera, pero le recortó dos minutos a Traeen, que conservó el maillot rojo por apenas 37 segundos.

Por su parte, Almeida se sitúa tercero en la clasificación general, a un minuto y 15 segundos de Traeen, mientras que Pidcock es cuarto después de realizar una de sus mejores actuaciones en escalada.

Llevó tiempo que se formara la escapada del día entre Alfaro y la estación de esquí Valdezcaray, con varios ataques rápidamente neutralizados.

Cinco corredores lograron una ventaja de dos minutos y medio sobre el pelotón, aunque no había contendientes de la general en la fuga.

Los escapados fueron alcanzados a medida que llegaron al único ascenso de la etapa.

El dos veces ganador del Tour de Francia, Vingegaard, se lanzó en solitario a menos de diez kilómetros, seguido por Almeida y Pidcock.

El lunes, los corredores tienen su primer día de descanso antes de reanudar el martes la carrera entre el parque natural de Sendaviva y El Ferial Larra Belagua, de 175,3 km, en un recorrido principalmente llano, excepto los últimos ocho kilómetros, con una subida con un desnivel del 4,4% de media.