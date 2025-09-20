Verstappen reina en el caos y logra la pole en Azerbaiyán, Sainz segundo

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró la pole position del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 tras una clasificación marcada por seis interrupciones, este sábado en el circuito urbano de Bakú, por delante del español Carlos Sainz (Williams).

El vigente cuatro veces campeón del mundo superó a Sainz y al neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) tras el caos, mientras que los McLaren del británico Lando Norris y del australiano Oscar Piastri partirán respectivamente séptimo y noveno en la parrilla.

"Una clasificación larguísima. Era muy difícil acertar con las vueltas. Las banderas rojas te dejan sin neumáticos, pero muy contento por cómo ha ido el fin de semana por ahora", analizó Verstappen, ganador hace dos semanas del GP de Italia en Monza.

Hasta en seis ocasiones se interrumpió la clasificación debido a los accidentes.

La lucha por conseguir la pole position suele durar habitualmente una hora, pero esta vez duró casi dos debido al tiempo necesario para evacuar los monoplazas accidentados, recoger los escombros esparcidos por la pista y reparar los muros de protección.

Hubo tres banderas rojas en la Q1, la primera parte de las clasificaciones, tras los accidentes del tailandés Alexander Albon (Williams), el alemán Nico Hülkenberg (Sauber) y el argentino Franco Colapinto (Alpine).

Luego una interrupción en la Q2 con la salida de pista del británico Oliver Bearman (Haas) y finalmente dos en la Q3 con los violentos accidentes del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y de Piastri, líder del Mundial.

Al final de este caos, Verstappen impuso su experiencia secundado por dos invitados inesperados, Sainz y Lawson.

Norris no supo aprovechar la oportunidad que le brindó Piastri al quedarse únicamente con la séptima plaza después de cometer un error en su única vuelta lanzada de la Q3.

Por lo tanto, solo se alineará dos posiciones por delante de su compañero de equipo, quien tiene 31 puntos de ventaja sobre él en la cima del campeonato mundial.