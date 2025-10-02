Verstappen lleva su plan de remontada al circuito urbano de Singapur

Después de ganar los dos últimos Grandes Premios de Fórmula 1, en Monza y Bakú, Max Verstappen tratará de continuar su particular remontada en la general del Mundial con otra victoria en Singapur.

El objetivo para la estrella neerlandesa está claro: conseguir que el final de temporada no sea un pulso entre los dos McLaren sino que sea una carrera a tres, algo impensable hace apenas unas semanas.

A pesar de este renacimiento, Verstappen sigue retrasado en la clasificación, ahora con 255 puntos, a 44 unidades del segundo puesto del británico Lando Norris y, sobre todo, a 69 unidades del líder australiano Oscar Piastri.

El reciente cambio de tendencia en el rumbo del Mundial hace flotar una pregunta en el paddock: ¿está a tiempo Verstappen de remontar su desventaja y aspirar al que sería su quinto título mundial consecutivo?

"Básicamente, necesito que todo sea perfecto por mi parte y que me acompañe algo la suerte con su parte", reconoció Verstappen sobre esta cuestión.

Por historial, su potencial está fuera de toda duda. Además de sus cuatro títulos mundiales, "Mad Max" acumula 67 victorias en Grandes Premios, lo que demuestra su solidez cuando su monoplaza Red Bull está al nivel necesario, algo que parece darse actualmente.

Singapur, eso sí, no le ha sido tradicionalmente favorable.

- "Calor insoportable" -

El circuito urbano de Marina Bay ofrece unas condiciones particulares tanto en el trazado como en la combinación de calor y humedad, a lo largo de 62 vueltas que requieren casi dos horas de carrera y donde los pilotos se someten a un altísimo grado de exigencia física.

Pero pese a los precedentes poco halagüeños, en Red Bull se ha instalado el optimismo.

"La esperanza ha revivido. Bakú demostró que lo de Monza no había sido una casualidad", celebró el veterano asesor de Red Bull Helmut Marko.

La sesión de clasificación que determine el orden de la parrilla de salida será especialmente importante este fin de semana, pero en eso también Verstappen cumplió en las dos anteriores citas de este Mundial, ya que logró la pole position tanto en Monza como en Bakú.

Hace dos años, Singapur fue la única carrera del año en la que Red Bull no pudo ganar y el único fin de semana de esa temporada en la que Verstappen no se subió al podio.

"Siempre hace un calor condenadamente insoportable aquí, a nuestro coche eso parece que no le gusta mucho", declaró Marko a la televisión austríaca.

El accidente de Piastri en la última carrera en Azerbaiyán y el discreto séptimo lugar de Norris hacen que McLaren necesite todavía 13 puntos en Singapur para asegurar el título de constructores por segundo año consecutivo.

Mientras ese título parece solo una formalidad, la emoción se ha elevado ahora en la lucha por el título de pilotos y en McLaren desconfían.

- Siete citas hasta el final -

El director ejecutivo de la escudería, Zak Brown, admitió que Verstappen se estaba convirtiendo en "un elemento perturbador" en lo que parecía un duelo fratricida entre Piastri y Norris.

"Hay que tener atención con Max", declaró Brown.

"Hay que seguir como estabamos haciendo. El campeonatos de constructores es algo muy bueno, ojalá podamos conseguirlo ya en Singapur", subrayó.

Desde McLaren insisten en que no habrá consignas de equipo para interferir en la batalla por el título.

"Nos gustaría sacarle (a Verstappen) de esa pugna. Y luego que gane el mejor. Si es posible, no queremos desempeñar ningún rol en eso, simplemente preparar a Lando y a Oscar para que compitan por el campeonato hasta Abu Dabi", apuntó, en alusión a la última carrera de este 2025, programada el 7 de diciembre.

Incluyendo la cita en Singapur de este fin de semana quedan siete Grandes Premios para ofrecer emociones fuertes a los fanáticos de la velocidad.