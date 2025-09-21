Verstappen impone su ley en Azerbaiyán, Piastri se retira tras accidente

Tras partir desde la pole position, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó con gran autoridad el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, mientras que el líder del Mundial Oscar Piastri (McLaren) tuvo un accidente en la primera vuelta y se retiró, este domingo en Bakú.

En las calles de la capital azerbaiyana, azotadas por fuertes vientos, el cuatro veces campeón mundial superó al británico George Russell (Mercedes) y al español Carlos Sainz (Williams).

"Un fin de semana increíble", dijo Verstappen. "Para nosotros ganar aquí es fantástico. El coche estuvo genial con ambos compuestos, tuvimos aire limpio todo el tiempo y fue bastante sencillo", analizó.

"Hacía viento y el coche se movía mucho, pero estoy contento con el rendimiento y feliz de que no hubo demasiados coches de seguridad", añadió el neerlandés, dominador de principio a fin, ganador por primera vez en Bakú.

Verstappen, que salió desde la pole position, llevó a cabo una estrategia impecable sin cometer errores y finalmente ganó con una cómoda ventaja de 14 segundos sobre Russell.

El neerlandés, ya ganador en Monza hace dos semanas, registró la 67ª victoria de su carrera, la cuarta de esta temporada.

En el tercer lugar del podio Sainz, el primero que logra con Williams: "¡Vamos, vamos! Este es el mejor resultado de mi carrera! Honestamente, no puedo describir cómo se siente. Sabe mejor que mi primer podio".

- Pesadilla para McLaren -

Solo noveno en la parrilla tras una salida de pista en la clasificación el sábado, Piastri prácticamente se quedó inmóvil en la salida y se encontró al final del grupo, antes de bloquear sus ruedas al frenar en la curva 5 y chocar de lleno contra el muro de protección.

Fue la primera carrera sin puntos este año para el australiano de 24 años, que puso fin a una racha de 34 carreras puntuando.

Su compañero de equipo Lando Norris (McLaren), segundo en el Mundial, no aprovechó esta oportunidad para reducir significativamente la diferencia, terminando sólo en sexto lugar.

El británico sumó seis puntos y todavía tiene un déficit de 25 con respecto al australiano a siete carreras del final de la temporada.

Este mediocre resultado de equipo también impidió a McLaren asegurar el título mundial de constructores, que ya parecía tener al alcance de la mano.

- Colapinto, sin suerte -

Con el abandono de Piastri, Verstappen recuperó 25 puntos al australiano, pero todavía tiene un déficit de 69, una brecha que parece muy difícil de cerrar de aquí al final de la temporada.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ocupó el cuarto lugar, por delante del neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), que resistió magníficamente al japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y a Norris en las últimas vueltas de la carrera.

El top 10 lo completaron los Ferrari del británico Lewis Hamilton y del monegasco Charles Leclerc, y el francés Isack Hadjar (Racing Bulls).

Por detrás, Fernando Alonso (Aston Villa) fue 15º tras una salida en falso por la que recibió una penalización de cinco segundos.

Después del caos en la clasificación del sábado, con un récord de seis banderas rojas, este domingo reinó la serenidad.

Solo se registró un incidente cuando Alex Albon (Williams) golpeó al desafortunado Franco Colapinto (Alpine) y recibió una sanción de diez segundos.

El argentino terminó último, en el 19º puesto.