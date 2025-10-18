Verstappen gana un caótico esprint en Texas con abandono de los McLaren

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) venció este sábado en la carrera esprint del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 y recortó terreno en la clasificación general a los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, que abandonaron en la primera vuelta.

El australiano Piastri, líder del Mundial, fue golpeado en la primera curva por el alemán Nico Hülkenberg y terminó colisionando contra el británico Norris en la caótica salida en Austin (Texas).

Verstappen, que partió desde la pole, dominó la prueba de principio a fin y el británico George Russell (Mercedes) y el español Carlos Sainz Jr (Aston Martin) lo acompañaron en el podio.

Los mecánicos de McLaren disponían de unas pocas horas para reparar los autos de Piastri y Norris y que puedan participar en la clasificación para el Gran Premio del domingo.

Este triunfo infunde más esperanzas a Verstappen en su misión de acometer una histórica remontada en las últimas seis carreras del año y alcanzar su quinto título mundial seguido.

Con los ocho puntos que sumó en el esprint, el neerlandés se acercó a 55 unidades de Piastri y a 33 de Norris.

Para McLaren, el cuarto esprint del año tuvo el peor inicio posible.

Norris, que salió en segundo lugar, no pudo desbancar a Verstappen en la salida mientras por detrás Piastri recibía un choque de Hülkenberg (Sauber) que lo enviaba directo contra el auto de su compañero de equipo

En el violento impacto, una de las ruedas traseras del británico fue arrancada y rodó por la pista en medio del grupo de pilotos muy disperso por este incidente.

Piastri trató de mantenerse en carrera pero no llegó muy lejos ya que su suspensión delantera derecha estaba rota.

El español Fernando Alonso (Aston Martin) fue otro piloto involucrado en el incidente y también abandonó.

El auto de seguridad fue desplegado durante seis vueltas para permitir a los comisarios retirar los escombros que cubrían la pista.

Russell, ganador del último Gran Premio en Singapur, puso en algunos aprietos a Verstappen en varios puntos de la carrera pero el neerlandés no cedió la cabeza.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) mejoró tres posiciones respecto a la salida y terminó en el decimocuarto lugar.