Venus Williams se despide a la primera del WTA 1000 de Cincinnati

La emblemática tenista Venus Williams cayó el jueves en su debut en el torneo WTA 1000 de Cincinnati frente a la española Jessica Bouzas, en el que pudo ser su último partido individual de la temporada.

Williams, de 45 años, fue superada por Bouzas, de 22, por un doble 6-4 después de un una hora y 27 minutos de juego.

La estadounidense, la jugadora más veterana en jugar este torneo, mostró de nuevo un tenis competitivo y elevó su nivel en el segundo set pero no fue suficiente para doblegar a Bouzas, que venía de alcanzar esta semana sus primeros cuartos de final de WTA 1000 en Canadá.

Tras un flojo primer set, el servicio y la derecha de Williams fueron tomando velocidad. En la segunda manga la icónica jugadora emocionó al público al quebrar dos veces el saque de Bouzas y ponerse por delante 4-3 pero un par de errores muy costosos la condenaron a una derrota por la vía rápida.

Los aficionados de Cincinnati se pusieron después en pie para despedir con una enorme ovación a la hermana mayor de Serena Williams.

"No fue nada fácil. Ella es una leyenda", declaró Bouzas, número 51 del ranking mundial. "Fue un privilegio y un sueño. Nunca pensé que jugaría contra Venus Williams".

Dos semanas atrás, la estadounidense vivió un exitoso regreso a las pistas después de 16 meses ausente, en los que se sometió a una cirugía para extirparle fibromas uterinos, unos tumores benignos que le causaban dolor desde hacía décadas.

Williams venció a su compatriota Peyton Stearns en la primera ronda del torneo de Washington (WTA 500) antes de caer en la siguiente fase ante la polaca Magdalena Frech.

Ganadora de siete títulos de Grand Slam, la californiana se resiste a colgar la raqueta y a finales de mes participará en el remodelado torneo de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos formando pareja con su compatriota Reilly Opelka.

En la categoría individual, Williams dijo esta semana que no tiene prevista ninguna otra aparición este año a no ser que reciba una invitación para el US Open pero no descartó seguir compitiendo en 2026.