Venus Williams acepta una invitación para jugar en Indian Wells

La siete veces campeona de Grand Slam, Venus Williams, de 45 años, aceptó una invitación para disputar el prestigioso torneo de Indian Wells, anunciaron los organizadores este viernes.

La mayor de las hermanas Williams, antigua número uno del mundo, recibió una wild card para el torneo de individuales y otra para el de dobles.

"Estoy muy emocionada de volver a Indian Wells y no puedo esperar para regresar a casa y jugar en California", dijo la tenista en un comunicado.

El cuadro principal del torneo de Estados Unidos, de categoría WTA 1000, arrancará el 4 de marzo.

La estadounidense se convirtió en enero en la jugadora de más edad en disputar el Abierto de Australia, donde perdió en primera ronda ante la serbia Olga Danilovic.

Williams solo ha jugado de forma esporádica en los últimos años. Regresó de una pausa de 16 meses en el torneo de Washington el pasado mes de julio.