Venezuela cesa a su seleccionador tras fracaso en clasificación mundialista

El argentino Fernando 'Bocha' Batista dejó de ser el seleccionador de Venezuela, informó este miércoles la autoridad del fútbol de este país tras el fracaso de la Vinotinto en su intento de clasificar al Mundial de 2026.

Venezuela cayó la víspera ante Colombia y perdió la posibilidad de avanzar al repechaje intercontinental. Una goleada 6-3 en casa dejó sin chances a los dirigidos por Batista y permitió el avance de Bolivia, que venció 1-0 a Brasil en los 4.150 msnm de El Alto.

"Tras concluir el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de la FIFA 2026, Fernando 'Bocha' Batista ha sido cesado en sus funciones como director técnico de la selección nacional absoluta, junto con todo su cuerpo técnico", indicó la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) en un comunicado.

"La decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo", agregó la Federación.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió poco antes "una reestructuración del cuerpo técnico".

La política ha permeado la FVF. Su presidente, Jorge Jiménez, bautizó a Maduro de "padrino silencioso de la Vinotinto".

Venezuela es el único país de la Conmebol que nunca disputó un Mmundial de fútbol. La ampliación del torneo a 48 selecciones en 2026, que llevó a mayor número de cupos por región, daba por primera vez una chance para la Vinotinto.

Batista asumió el comando de la selección en marzo de 2023 tras la salida repentina de su compatriota José Pekerman, de quien era asistente de campo. Venezuela fue su primera experiencia al mando de una selección absoluta.

"Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados, la Federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación", señaló el organismo.

"Bajo la conducción de Batista, la selección mostró carácter competitivo y momentos de evolución futbolística, pero los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas del país y de la institución", reconoció la FVF.