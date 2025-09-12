Van der Poel, el Mundial de 'Mountain Bike' para completar su inédita colección

Ya campeón del mundo en ruta, ciclocrós y gravel, el fenómeno neerlandés Mathieu Van der Poel busca la corona en el Mundial de Mountain Bike, el domingo en Crans Montana (Suiza), para completar una colección de títulos inédita en la historia del ciclismo.

Mientras Tadej Pogacar, Remco Evenepoel y los otros líderes del pelotón comienzan a preparar sus maletas para Ruanda, escenario de los Mundiales en ruta del 21 al 28 de septiembre, Van der Poel está en Suiza para colocar "la última pieza del rompecabezas" durante el Mundial de VTT cross-country.

Campeón del mundo en ruta en 2023, coronado en siete ocasiones en ciclocrós y actual poseedor, de manera más anecdótica, del título mundial de gravel, el nieto de la leyenda francesa Raymond Poulidor aspira, a los 30 años, al maillot arcoíris en una cuarta disciplina del ciclismo, algo que ningún corredor ha logrado jamás.

El corredor del equipo Alpecin no parte como el favorito en la prueba reina del cross-country, incluida en el programa de los Juegos Olímpicos, incluso con la ausencia del bicampeón olímpico Tom Pidcock.

¿La razón? Su polivalencia hace que esté en desventaja con respecto a los especialistas puros de los caminos forestales.

Comenzará la prueba desde la quinta fila ya que no compitió en suficientes carreras de Mountain Bike que otorgan los puntos necesarios para salir desde los primeros puestos, como el francés Victor Koretzky, subcampeón olímpico, o la leyenda suiza Nino Schürter, que disputa su última carrera.

- Un inicio explosivo -

Un serio hándicap que Van der Poel intentará superar con un inicio explosivo para evitar quedarse atascado en el tráfico y revivir el mismo escenario que en la etapa de la Copa del Mundo en Les Gets (Francia) el 31 de agosto.

Entonces, saliendo desde la 44ª posición, atrapado en la multitud, tuvo que desplegar esfuerzos hercúleos para remontar posiciones, lo que pagó al final, conformándose con el sexto lugar.

"En BTT, la salida es aún más importante que en el ciclocrós", dijo Van der Poel.

"Mis posibilidades de ser campeón del mundo siguen siendo escasas, pero existen", dijo.

Campeón de Europa en 2019 y ganador de varias etapas de la Copa del Mundo posteriormente, Van der Poel ha hecho solo esporádicas apariciones en BTT desde su importante caída en los Juegos Olímpicos de Tokio, en 2021, seguida por varios accidentes más, incluido uno en mayo en Nove Mesto.

Crans-Montana le ofrece la oportunidad de reconciliarse con la disciplina después de haber renunciado a la competición olímpica el año pasado en París.