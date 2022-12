“Vamos a seguir jugando desde atrás”, afirma Luis Enrique

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, insistió este lunes que la Roja seguirá “jugando desde atrás” contra Marruecos el martes en octavos de final del Mundial porque es la idea de juego del conjunto español.

“Tenemos muy clara la idea, no vamos a cambiarla en ningún momento del campeonato”, afirmó Luis Enrique en la rueda de prensa previa al encuentro.

“Cada uno tiene sus armas. Nosotros queremos llevar el balón en las mejores condiciones al delantero”, dijo el seleccionador español, que admitió que se puede recurrir al juego en largo, pero como una alternativa.

“Nuestra idea es muy clara. Vamos a seguir jugando desde atrás”, afirmó Luis Enrique, precisando que “tenemos claras nuestras virtudes, donde queremos llevar el partido”.

Tras los diez minutos de “colapso” sufridos contra Japón, Luis Enrique advirtió que puede volver a ocurrir y que hay que estar preparados porque “el fútbol es un deporte de errores. Es imposible controlarlo todo”.

“Me centro en las cosas que puedo controlar y que juegue mi equipo como tiene que jugar. Si haces más méritos que el rival, normalmente se suele ganar”, aseguró Luis Enrique.

“Estoy muy contento de lo que veo en los entrenamientos y convencido de que tenemos una gran oportunidad de conseguir un buen resultado y pasar de ronda”, aseguró.

El técnico español reveló que pidió a sus jugadores que entrenaran los penales cuando estuvieran en sus clubes.

“Para mí no es una lotería, es un momento de máxima tensión en el que los jugadores tienen que mostrar su calidad, si has entrenado la dinámica del tiro, lo vas a hacer mejor, aunque la tensión no se puede entrenar”, afirmó el seleccionador español.

“El portero tiene mucha influencia (en los penales). Tenemos porteros que dominan esa situación del juego. Ya veremos si se da, pero es evidente que es una tarea que hemos tenido en cuenta”, añadió.

Luis Enrique no dudó en elogiar a su rival del martes, del que afirmó que “Marruecos es una de las selecciones más en forma de este campeonato”.

“Marruecos está haciendo historia y eso nos motiva mucho, es un partido para disfrutarlo”, concluyó.