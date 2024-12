Valverde admite que al Real Madrid le costó doblegar al Pachuca

El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Fede Valverde, reconoció que a su equipo le costó ganar al Pachuca (3-0) este miércoles en la Copa Intercontinental y consideró clave haber podido llegar al descanso al menos con ventaja de un gol.

"Sabíamos que después de un viaje largo, jugar solo un partido cuesta. Costó al principio, pero nos adaptamos bien", declaró a la cadena de televisión española Telecinco.

"La primera parte no tuvimos un buen funcionamiento, pero es destacable que nos vayamos uno a cero arriba jugando de esa forma", añadió.

Valverde destacó el trabajo de su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, quien se convirtió con la Intercontinental en el entrenador del Real Madrid con más títulos, con 15, al asegurar que "les ayuda mucho" a mantener el hambre de victoria.

También se refirió a que el brasileño Vinícius fuera nombrado mejor jugador del torneo.

"Se lo merece. Por jugador sabemos lo que es y como persona siempre con buena cara, con alegría y dando lo mejor para el equipo", afirmó el uruguayo.

Por su parte, el brasileño Rodrygo, autor del segundo gol del equipo blanco, recalcó que se encuentra bien físicamente, aunque aún le cuesta un poco por las dos lesiones musculares que ha sufrido.

"Ahora me encuentro bien. Sin lesión. Todavía me cuesta un poco por las lesiones que he tenido. Estuve un mes fuera, jugué un partido y me lesioné otra vez; fue difícil. Tengo que trabajar y descansar más para ayudar al equipo", señaló a Telecinco al término del encuentro.

"Es un poco jodido porque quieres estar bien y ayudar al equipo, pero no puedes. Todos me ayudaron en este proceso. Me siento bien y espero estar cada día mejor físicamente, porque sé que puedo ayudar de muchas maneras", concluyó.