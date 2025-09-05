US Open: última oportunidad para Sabalenka, segunda vida para Anisimova

Máxima tensión en Nueva York: la número uno mundial, Aryna Sabalenka, tiene el sábado su última oportunidad del año de ganar un título de Grand Slam en la final del Abierto de Estados Unidos ante la local Amanda Anisimova, resurgida tras su traumática derrota en Wimbledon.

La bielorrusa, que venció en semifinales a la estadounidense Jessica Pegula, ya sabe lo que es reinar en Flushing Meadows: defiende título y ha estado presente en las tres últimas finales.

Sin embargo, su férreo dominio del circuito no se ha materializado este año en su palmarés de Grand Slams.

Tres estadounidenses la han apartado del gran premio esta temporada: Madison Keys en la final del Abierto de Australia, Coco Gauff en la de Roland Garros y la propio Anisimova en las semifinales de Wimbledon.

"Idealmente quiero terminar la temporada con un Grand Slam más. Pero aunque no lo consiga, sigo convencida de que este ha sido un gran año", subrayó Sabalenka antes de que Anisimova se vuelva a cruzar en su camino.

"Tengo que confiar en mí misma y tengo que ir tras mis golpes", dijo al rebobinar hacia la semifinal de Wimbledon. "Sentí que en ese partido dudaba mucho de mis decisiones, y eso fue lo principal que estaba causando muchos errores no forzados".

Lejos de la hierba londinense, la final del sábado en Flushing Meadows se disputará en pista rápida, superficie en la que Sabalenka ha conquistado sus tres títulos grandes.

En caso de triunfo será la primera mujer en defender corona en Nueva York desde los tres títulos seguidos de Serena Williams entre 2012 y 2014.

"Ella es la número uno del mundo y está jugando un tenis increíble. Va a ser un partido realmente difícil y una batalla", anticipó Anisimova, que luce un balance favorable de seis victorias en nueve enfrentamientos.

- "Un sueño volver así" -

Además de los precedentes, Anisimova también puede apelar a la fortaleza mental que ha demostrado tras su catastrófica derrota por doble 6-0 ante Iga Swiatek en la final de Wimbledon.

Menos de dos meses después, la jugadora de Nueva Jersey se cobró revancha de Swiatek los cuartos de final y el el jueves se mantuvo firme para levantar un set en contra ante Naomi Osaka en semifinales.

"Es un sueño poder regresar de esta manera después de lo que pasó en Wimbledon", reconoció la tenista, de 24 años.

Su recorrido por Nueva York, donde nunca había llegado a octavos, ya supone un triunfo personal para Anisimova en un torneo que considera "un sueño desde siempre".

Su prometedora carrera ha estado plagada de momentos difíciles.

En 2019, año en que llegó a semifinales de Roland Garros, la estadounidense sufrió el impacto de la muerte de su padre y entrenador.

En 2023, se tomó un descanso del tenis durante ocho meses para cuidar de su salud mental, una labora a la que atribuye sus éxitos actuales.

"Obviamente, me ha funcionado bien, y estoy realmente feliz con la decisión que tomé", afirmó. "Claramente está dando resultados, siento que tengo una perspectiva completamente nueva cuando entro en la cancha. Incluso en los días normales o de entrenamiento, creo que aprecio mucho más el proceso que antes".

Como Sabalenka, Anisimova ya sabe lo que es alzar un trofeo en Flushing Meadows, en su caso el del torneo junior de 2017 tras una final frente a Coco Gauff.