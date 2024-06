"Una pelea terrible desde el primer día", vaticina el director el Tour

De Florencia a Niza, la 111ª edición del Tour de Francia-2024 propone una salida y una llegada inéditas, "un cartel excepcional" capaz de ofrecer "una pelea terrible desde el primer día", anticipa su director Christian Prudhomme en una entrevista a la AFP.

PREGUNTA: El Tour ha salido en 25 ocasiones desde el extranjero, pero nunca desde Italia, país limítrofe y nación histórica, parece increíble ¿no?

REPUESTA: "Parece loco, en efecto, y en cierto modo incomprensible porque Italia es un gran país de ciclismo con campeones inmensos. 2024 era para nosotros una gran ocasión. Sabíamos que con los Juegos Olímpicos en París la salida no sería en Francia por cuestiones evidentes de disponibilidad de fuerzas del orden. Y es el centenario de la primera victoria de un corredor italiano, Ottavio Bottecchia. Las etapas están trazadas respetando la historia de los campeones italianos, lo que hace que sean más largas de lo que habíamos imaginado".

P: ¿En el plano deportivo, la edición 2024 ofrece un cartel de corredores de lujo?

R: "Es un cartel excepcional. Tener a los cuatro ases (Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Roglic) en cuatro equipos diferentes es un elemento esencial de animación. Después, es el Tour el que consagra a sus figuras y hace emerger a otras. El Florencia-Rimini, sus 3.700 metros de desnivel, el paso por los Apeninos... puede haber una gresca tremenda desde el primer día".

P: Para la general final, ¿sueña con un desenlace en la última crono?

R: "Por supuesto que soñamos con ello, y todo se ha hecho con ese objetivo. No se sustituye París así como así. La etapa de los Campos Elíseos sigue siendo una de las de mayores audiencias a nivel internacional. Era necesario no solo un lugar que brillase, como Niza, sino también un aspecto deportivo más fuerte que en París, donde ya no hay pelea por la general. Estaremos en un decorado único, entre mar y montaña, con una crono realmente muy selectiva".

P: El último Tour estuvo marcado por incidentes con las motos. ¿Se han tomado medidas?

R: "Habrá dos motos de comisarios y menos motos de prensa. Habrá también más vallas. Hemos trabajado para rejuvenecer la población. Actualmente, la segunda franja de edad que mira el Tour por televisión es entre 15 y 34 años. Pero son más entusiastas que gente que, vamos a decir, con mayor experiencia. Es a la vez formidable y también el precio del éxito".

P: ¿Esas barreras eliminan la proximidad con los corredores?

R: "Sí, pero si hay un accidente se dirá: ¿qué habéis hecho? En el 95% de los 3.498 kilómetros del Tour 2024 no habrá barreras. Pero en los lugares donde deportivamente es importante, estará más protegido que los años precedentes. Es necesario que la gente que ama el Tour lo comprenda".