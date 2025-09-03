Una manifestación propalestina obliga a acortar la 11ª etapa de la Vuelta

La undécima etapa de la Vuelta ciclista a España se acortó el miércoles en Bilbao por temor a incidentes de manifestantes propalestinos en la línea de meta y no hubo ganador, anunciaron los organizadores.

"Por motivos de seguridad, los tiempos de la clasificación general se tomarán a 3 kilómetros de la línea de meta" y "no habrá ganador de etapa", señaló la dirección de la Vuelta.

Durante la primera pasada del pelotón por la línea de meta, numerosos manifestantes propalestinos, algunos de los cuales intentaban forzar las barreras, se agolpaban a lo largo de la recta final, flanqueados por las fuerzas del orden.

Esta 80ª edición de la Vuelta se ha visto salpicada desde el principio por manifestaciones diarias de activistas que protestaban, en particular, contra la presencia del equipo israelí Israel PT en la tercera gran vuelta del año.

El miércoles, antes de la salida de la 11ª etapa, varios corredores señalaron los riesgos para su seguridad tras la caída de uno de ellos provocada durante una de estas protestas.

"Entiendo que la situación no es buena, pero ayer sufrí una caída debido a una manifestación en la carretera. Por favor, solo somos ciclistas que hacemos nuestro trabajo y, si esto sigue así, nuestra seguridad ya no está garantizada. Nos sentimos en peligro", insistió el ciclista italiano Simone Petilli en las redes sociales.

El escalador del equipo belga Intermarché se cayó al suelo el martes durante la décima etapa cuando varios manifestantes cruzaron la carretera al paso del pelotón, que circulaba a gran velocidad, obligando a los ciclistas a frenar bruscamente.

Durante la contrarreloj por equipos de la quinta etapa, militantes con pancartas y banderas palestinas ya intentaron bloquear a los corredores del equipo israelí Israel-Premier Tech en Figueres, Cataluña.

El Gobierno de izquierdas del socialista Pedro Sánchez reconoció oficialmente el Estado de Palestina en mayo de 2024, junto con Irlanda y Noruega, y ha convertido el apoyo incondicional a la causa palestina en uno de los ejes principales de su política exterior desde hace 18 meses.

Y, al igual que sus aliados de extrema izquierda en el Gobierno, recientemente calificó de "genocidio" la situación en el territorio palestino de Gaza, un término que pocos líderes internacionales han utilizado hasta ahora.

Sus posiciones han sido aplaudidas en los últimos meses por los países árabes, pero le han valido duras críticas por parte del Gobierno de Benjamin Netanyahu, que en mayo de 2024 decidió llamar a consultas a su embajadora en España.

En el país, la causa palestina es muy popular, especialmente entre los militantes de izquierda, y en muchas ciudades se pueden ver banderas palestinas colgadas en los balcones u ondeando en fiestas y manifestaciones.