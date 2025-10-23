Un recorrido de 3.333 kilómetros entre Barcelona y París en el Tour 2026

El Tour de Francia 2026, cuyo recorrido fue revelado el jueves en París, arrancará de Barcelona el sábado 4 de julio y llegará tres semanas después a París, el domingo 26 de julio, tras 3.333 km de esfuerzo.La estimación en kilómetros podrá ser corregida ligeramente tras los últimos retoques de la organización.-- Etapas del Tour de Francia 2026:4 de julio: 1ª etapa Barcelona – Barcelona (contrarreloj por equipos), 19 km5 de julio: 2ª etapa Tarragona - Barcelona, 182 km6 de julio: 3ª etapa Granollers (España) – Les Angles (Francia), 196 km7 de julio: 4ª etapa Carcassonne – Foix, 182 km8 de julio: 5ª etapa Lannemezan – Pau, 158 km9 de julio: 6ª etapa Pau – Gavarnie-Gèdre, 186 km10 de julio: 7ª etapa Hagetmau – Burdeos, 175 km11 de julio: 8ª etapa Périgueux - Bergerac, 182 km12 de julio: 9ª etapa Malemort – Ussel, 185 km13 de julio: jornada de descanso en Cantal14 de julio: 10ª etapa Aurillac – Le Lioran, 167 km15 de julio: 11ª etapa Vichy - Nevers, 161 km16 de julio: 12ª etapa Circuit Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône, 181 km17 de julio: 13ª etapa Dole – Belfort, 205 km18 de julio: 14ª etapa Mulhouse – Le Markstein, 155 km19 de julio: 15ª etapa Champagnole – Plateau de Solaison, 184 km20 de julio: jornada de descanso en Haute-Savoie21 de julio: 16ª etapa Evian-les-Bains – Thonon-les-Bains (contrarreloj individual), 26 km22 de julio: 17ª etapa Chambéry - Voiron, 175 km23 de julio: 18ª etapa Voiron – Orcières-Merlette, 185 km24 de julio: 19ª etapa Gap – Alpe d'Huez, 128 km25 de julio: 20ª etapa Bourg d'Oisans – Alpe d'Huez, 171 km26 de julio: 21ª etapa Thoiry – París Campos Elíseos, 130 km