Un recorrido de 3.333 kilómetros entre Barcelona y París en el Tour 2026

El Tour de Francia 2026, cuyo recorrido fue revelado el jueves en París, arrancará de Barcelona el sábado 4 de julio y llegará tres semanas después a París, el domingo 26 de julio, tras 3.333 km de esfuerzo.

La estimación en kilómetros podrá ser corregida ligeramente tras los últimos retoques de la organización.

-- Etapas del Tour de Francia 2026:

4 de julio: 1ª etapa Barcelona – Barcelona (contrarreloj por equipos), 19 km

5 de julio: 2ª etapa Tarragona - Barcelona, 182 km

6 de julio: 3ª etapa Granollers (España) – Les Angles (Francia), 196 km

7 de julio: 4ª etapa Carcassonne – Foix, 182 km

8 de julio: 5ª etapa Lannemezan – Pau, 158 km

9 de julio: 6ª etapa Pau – Gavarnie-Gèdre, 186 km

10 de julio: 7ª etapa Hagetmau – Burdeos, 175 km

11 de julio: 8ª etapa Périgueux - Bergerac, 182 km

12 de julio: 9ª etapa Malemort – Ussel, 185 km

13 de julio: jornada de descanso en Cantal

14 de julio: 10ª etapa Aurillac – Le Lioran, 167 km

15 de julio: 11ª etapa Vichy - Nevers, 161 km

16 de julio: 12ª etapa Circuit Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône, 181 km

17 de julio: 13ª etapa Dole – Belfort, 205 km

18 de julio: 14ª etapa Mulhouse – Le Markstein, 155 km

19 de julio: 15ª etapa Champagnole – Plateau de Solaison, 184 km

20 de julio: jornada de descanso en Haute-Savoie

21 de julio: 16ª etapa Evian-les-Bains – Thonon-les-Bains (contrarreloj individual), 26 km

22 de julio: 17ª etapa Chambéry - Voiron, 175 km

23 de julio: 18ª etapa Voiron – Orcières-Merlette, 185 km

24 de julio: 19ª etapa Gap – Alpe d'Huez, 128 km

25 de julio: 20ª etapa Bourg d'Oisans – Alpe d'Huez, 171 km

26 de julio: 21ª etapa Thoiry – París Campos Elíseos, 130 km