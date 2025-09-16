"Un fenómeno nuevo", dice el director del Tour sobre protestas en la Vuelta

"Estamos ante un fenómeno completamente nuevo", estimó este martes el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, en relación con las manifestaciones propalestinas que marcaron la Vuelta a España, forzando en varias ocasiones la neutralización de etapas, incluida la llegada a Madrid.

"Las carreras de ciclismo en ruta están sometidas a los vaivenes de la vida, de una manera general, desde siempre", estimó Prudhomme, durante una mesa redonda en la embajada de Francia en Berlín, con ocasión de la publicación de un libro sobre el Tour de Francia.

"El ciclismo en ruta está en la vida, percibe más que otros deportes en un estadio cerrado lo que sucede en el día a día", analizó.

"Bandidos atacaban a los corredores del Tour en los años 1920. Siempre existió eso. Cuando vamos a algún lugar, siempre hay fábricas que cierran y negociaciones que son inevitables. Conocemos esa fragilidad, es una evidencia", explicó.

"La fuerza de las pruebas normalmente radica en que la gente no quiere que sean perturbadas. Ahora estamos ante un fenómeno completamente nuevo", subrayó Christian Prudhomme.

La edición 2025 de la Vuelta fue perturbada por manifestaciones propalestinas y algunas etapas fueron neutralizadas antes de la llegada.

En Madrid, durante la última etapa el domingo, la carrera fue detenida a más de 50 kilómetros de la llegada y los corredores regresaron directamente a sus hoteles, sin la simbólica entrada en meta ni la ceremonia final en la capital española.

Miles de manifestantes protestaron contra el "genocidio" en Gaza y la participación del equipo Israel PT en la prueba.

A pesar de un gran dispositivo policial, miles de manifestantes ocuparon el recorrido de la carrera en diversos puntos del centro de la ciudad, mientras los corredores se acercaban a la capital española.

La policía reaccionó cargando y lanzando gas lacrimógeno, antes de permitir que los manifestantes se desplazaran y tomaran las calles.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) lamentó el lunes el apoyo del gobierno español a las manifestaciones.

El inicio del Tour de Francia 2026 está previsto en Barcelona, con las tres primeras etapas en suelo español.

El director del Tour de Francia recordó que la gran carrera moviliza cada año a 28.000 policías y gendarmes.