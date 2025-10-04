Un escalador retransmite su muerte por una caída en El Capitán de EEUU

Un joven escalador cayó al vacío en un trágico accidente en la montaña de El Capitán, en Estados Unidos, esta semana, mientras cientos de personas veían su ascenso en una transmisión en directo en redes sociales.

Balin Miller, de 23 años, acababa de completar el miércoles una de las rutas de la famosa pared de granito en el parque Yosemite, en California, cuando bajó haciendo rapel para recuperar sus bolsas de izado que estaban atascadas, detalló en Facebook Tom Evans, un fotógrafo que retrataba la temporada de escalada en la montaña.

"Su cuerda no alcanzaba la ubicación de las bolsas por varios metros, pero parecía que él no se dio cuenta. En el descenso, se deslizó más allá del extremo de la cuerda", escribió Evans, quien un par de días antes había fotografiado al escalador.

"Muchos escaladores en la pared vieron la tragedia. Estas cosas ocurren de vez en cuando, pero el dolor nunca desaparece".

"Mi corazón está hecho añicos. No sé como voy a superarlo", dijo su madre, Jeanine Girard-Moorman, en redes sociales el 1 de octubre.

Su muerte, tras una caída de cientos de metros de altura, impresionó a los espectadores que seguían la transmisión en vivo en TikTok.

"Fue tan traumático. No puedo parar de verlo en mi cabeza", escribió el jueves una usuaria en un hilo en Facebook sobre el trágico accidente.

"Estaba en la transmisión y vi su ascenso a la cima y su muerte. Aún me atormenta", comentó otra persona.

Miller se había destacado por el color de su equipo como "la persona de la tienda naranja" en la transmisión que seguía a los varios escaladores que enfrentaban la montaña.

El Capitán, destino famoso por los adeptos a la escalada, es una piedra vertical en el Parque Nacional de Yosemite que se eleva a 914 metros de altura desde la base, y que ofrece diversas rutas para los varios niveles de experiencia.

Miller, oriundo de Alaska, comenzaba a hacerse un nombre en el deporte gracias a sus hazañas en solitario en formidables cimas desde América del Norte hasta la Patagonia.

"Era un joven altamente apreciado entre los mejores escaladores aquí", escribió Evans.