Un Bayern "cansado" al asalto del liderato del sorprendente Leverkusen

Un Bayern Múnich "cansado mentalmente" tras el parón internacional, según su entrenador Thomas Tuchel, abrirá la 12ª jornada de la Budesliga en Colonia, donde buscará los tres puntos para arrebatar el liderato, al menos provisionalmente, al sorprendente Bayer Leverkusen.

. Quejas de Tuchel

En la previa, Tuchel se ha quejado de todo: horario, viajes, "virus FIFA"...

"No creo que sea bueno para el juego ni para los jugadores", declaró este jueves el técnico al respecto de tener que jugar en viernes, lo que deja menos tiempo de recuperación a sus jugadores, sobre todo a los internacionales como el canadiense Alphonso Davis y el surcoreano Kim Min-jae, apenas recién llegados de los partidos con sus selecciones.

Por todo ello, Tuchel aseguró que algunos jugadores están ya "cansados mentalmente y exhaustos físicamente".

Tras el parón internacional de septiembre, el Bayern empató 2-2 contra el Leverkusen, uno de los dos únicos partidos en los que los bávaros han dejado escapar puntos esta temporada.

. Lesiones

Además de los problemas mencionados, el Bayern tiene otro con las lesiones. Tuchel confirmó que para el duelo en Colonia no podrá contar ni con el joven Jamal Musiala ni con el central neerlandés Matthijs de Ligt.

Y otro de los puntales del equipo, Leroy Sané jugará luego de haber sido expulsado en el último amistoso con Alemania por agredir a un rival, en la derrota de la Mannshaft por 2-0 en Austria.

. "La sensación Xabi Alonso"

Si un protagonista está acaparando los focos esta temporada en Alemania, este no es otro que Xabi Alonso. El técnico español no solo ha llevado al Bayer Leverkusen al liderato del campeonato tras firmar el mejor inicio de su historia (10 victorias y un empate en once partidos), sino que el conjunto rojinegro está desplegando un fútbol que maravilla a los aficionados.

El Leverkusen visitará el sábado al Werder Bremen (12º) con el objetivo de seguir invicto y mantener el liderato de la Bundesliga una semana más.

. Dortmund sin Nmecha

Por su parte, el Borussia Dortmund (5º) afrontará lo que resta de 2023, periodo en el que tendrá que tratar no descolgarse de la pelea por el título y la clasificación para los octavos de la Champions, sin el centrocampista Felix Nmecha por una lesión en la cadera, confirmó este jueves el entrenador Edin Terzic.

El jugador, criado en Inglaterra y formado en la academia del Manchester City antes de jugar en la Bundesliga y defender los colores de Alemania, no podrá estar con su equipo en el derbi contra el otro Borussia, el Mönchengladbach, el sábado, un partido en que los aurinegros no pueden dejarse más puntos en la pelea que mantienen con Stuttgart (3º) y Leipzig (4º) por el Top 4.

Estos dos equipos, no obstante, tienen desplazamientos complicados este fin de semana, a Fráncfort (7º) y Wolfsburgo (11º), respectivamente.

Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Colonia

Bayern Múnich

- Sábado:

Borussia Dortmund

B. Mönchengladbach

Unión Berlín

Augsburgo

Friburgo

Darmstadt

Wolfsburgo

RB Leipzig

Werder Bremen

Bayer Leverkusen

Eintracht Fráncfort

Stuttgart

- Domingo:

Heidenheim

Bochum

Hoffenheim

Maguncia

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayer Leverkusen 31 11 10 1 0 34 10 24

2. Bayern Múnich 29 11 9 2 0 42 9 33

3. Stuttgart 24 11 8 0 3 29 14 15

4. RB Leipzig 23 11 7 2 2 28 10 18

5. Borussia Dortmund 21 11 6 3 2 21 17 4

6. Hoffenheim 19 11 6 1 4 23 20 3

7. Eintracht Fráncfort 18 11 4 6 1 17 11 6

8. Friburgo 14 11 4 2 5 14 22 -8

9. B. Mönchengladbach 13 11 3 4 4 23 23 0

10. Augsburgo 13 11 3 4 4 20 23 -3

11. Wolfsburgo 13 11 4 1 6 15 20 -5

12. Werder Bremen 11 11 3 2 6 18 22 -4

13. Heidenheim 10 11 3 1 7 17 26 -9

14. Bochum 9 11 1 6 4 11 25 -14

15. Darmstadt 8 11 2 2 7 14 32 -18

16. Maguncia 7 11 1 4 6 11 24 -13

17. Colonia 6 11 1 3 7 9 23 -14

18. Unión Berlín 6 11 2 0 9 11 26 -15

