Udine se blinda ante manifestación propalestina previa al partido Italia-Israel

El partido Italia-Israel de clasificación para el Mundial 2026 estará precedido este martes por una manifestación propalestina, en la que se prevé la participación de unas 10.000 personas que rechazan la celebración del encuentro.

El acuerdo de alto el fuego en Gaza firmado el lunes y el intercambio de rehenes y prisioneros entre Israel y Hamás no han logrado mermar la determinación de los manifestantes que se congregarán en la pequeña ciudad italiana de Udine, que acoge el encuentro.

Esta localidad del extremo noreste de Italia será escenario de una operación de seguridad a gran escala, con más de 1.000 policías y militares desplegados, así como helicópteros y drones que vigilarán desde el aire la manifestación, que comenzará a las 17H30 locales (15H30 GMT).

Se instalaron además puestos de control alrededor del estadio Bluenergy, y los espectadores tendrán que pasar por barreras de hormigón y detectores de metales para poder ver un partido clave para que Italia no se pierda su tercera Copa del Mundo consecutiva.

"Estamos contentos de que los bombardeos hayan cesado, pero nuestro mensaje va más allá de Gaza: nos oponemos a la política de ocupación y apartheid que afecta a todos los palestinos", declaró a AFP un miembro del Comité Udine por Palestina.

Esta asociación es una de las cinco que convocaron la marcha, que contará con el respaldo de más de 340 colectivos activistas de toda Italia.

Los organizadores también exigen a la FIFA que excluya a Israel de las competiciones internacionales, "como ya se hizo con Rusia" tras la invasión de Ucrania en 2022.

El partido de esta noche es clave dada la delicada situación de Italia para clasificar directamente al Mundial.

La Azurra ocupa el segundo lugar en su grupo, seis puntos por detrás de Noruega y tres por delante de Israel. Eso sí, la selección italiana ha disputado un partido menos que esos dos rivales.

Sólo los campeones de los grupos tienen garantizado un boleto a la competición.