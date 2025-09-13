Turquía y Alemania se dan cita en una final inédita del Eurobasket

Tras su demostración en semifinales contra Grecia, Turquía buscará el domingo en Riga (18H00 GMT) su primer título europeo en una final inédita contra Alemania, que tras el título mundial aspira a confirmar su dominio a nivel continental.

El título en el Arena de Riga sería un éxito histórico para el equipo que entrena el volcánico Ergin Ataman, ya que sería el primero del baloncesto turco en un gran campeonato (Juegos, Mundiales y Eurobaskets).

Los mayores éxitos hasta ahora de los turcos coincidieron con campeonatos en los que ejercieron de locales.

En 2001 disputaron la final del Eurobasket, pero el equipo liderado entonces por Kerem Tunceri y Hedo Türkoglu no pudo impedir el título de la entonces Yugoslavia, formada ya sólo por jugadores de Serbia y Montenegro, del calibre de Dejan Bodiroga, Sasha Obradovic, Peja Stojakovic y Marko Jaric.

Nueve años después, Turquía organizó el Mundial y el resultado fue el mismo: medalla de plata.

Con Tunceri y Türkoglu aún en el equipo, acompañados por otros NBA como Ersan Ilyasova, Samih Erden o Omer Asik, los turcos perdieron contra Estados Unidos, liderado entonces por Stephen Curry y Kevin Durant.

En Riga, Turquía se presenta en la final invicto, al igual que su rival alemán.

Si en la primera fase los turcos sorprendieron al ganar a la gran favorita Serbia (95-90), en los cruces dieron buena cuenta de Suecia en octavos (85-79) y Polonia (91-77), hasta dar el gran golpe en semifinales frente a la Grecia de Giannis Antetokounmpo el viernes en semifinales (94-68).

- Mejor ataque contra una gran defensa -

"Es una de las mejores defensas que he visto en este torneo, no hemos dejado jugar a Grecia", destacó Ataman después de que su equipo dejara en solo 12 puntos a la megaestrella de los Bucks.

"Es una victoria soberbia, pero no nos satisface; estamos listos para pelear por el oro", añadió el seleccionador turco.

Turquía podrá contar además de con su estrella Shale Larkin, con el talento de Alperen Sengun, que el viernes hizo dobles dígitos (15 puntos y 12 rebotes, además de 6 asistencias y dos robos) frente a Grecia.

Frente a los turcos estará una Alemania que confirmó su estatuto de favorita al título cuando llegó al torneo.

Mejor ataque del campeonato, con 101,4 puntos de media por partido y superando los 100 puntos en todos sus partidos de la primera fase excepto contra Finlandia (91-61), el grupo liderado por el base Dennis Schröder, vigente campeón del mundo, está en una situación idónea para sumar su segundo oro continental, tras el logrado en 1993.

Tras meterse en los cruces como invicto, los alemanes se deshicieron de Portugal en octavos (85-58), de la Eslovenia de Luka Doncic en cuartos (99-91) y de la gran revelación del torneo, la Finlandia de Lauri Markkanen (98-86).