Tras retirarse en Cincinnati, Sinner espera estar listo para el US Open

El italiano Jannik Sinner confía en estar recuperado para la defensa del título del Abierto de Estados Unidos, después de que este lunes abandonara la final del Masters 1000 de Cincinnati por problemas físicos.

Sinner, que también era el vigente campeón en Cincinnati, se retiró del duelo frente al español Carlos Alcaraz visiblemente descompuesto cuando perdía por 5-0 en el primer set.

Tras pedir disculpas al público en la ceremonia de premiación, Sinner no atendió a la prensa y emitió un comunicado donde señaló que espera recuperarse para la disputa del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año, cuyo torneo individual arranca el domingo en Nueva York.

"Ahora un par de días de recuperación y luego volvemos al trabajo, y con suerte estaremos listos", dijo el número uno mundial.

"El US Open será un torneo difícil, pero al mismo tiempo tengo ganas de que llegue si estoy preparado, física y mentalmente", apuntó. "Sin duda es el objetivo principal (de la actual gira) en Estados Unidos. Por ahora, la recuperación es lo más importante".

Más que en el torneo individual, el estado físico de Sinner parece poner en peligro su presencia en la renovada competición de dobles mixtos del US Open, que empieza el martes.

Según el programa, Sinner debe competir la tarde del martes formando dúo con la checa Katerina Siniakova, mientras que Alcaraz debe ser la dupla de la británica Emma Raducanu.