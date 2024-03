Tras otra desilusión, Nadal activa la cuenta atrás hacia la tierra prometida

A un mes del Torneo de Montecarlo, arranque de su querida gira de tierra batida que concluye con Roland Garros, Rafael Nadal borra el fiasco de Indian Wells y activa la cuenta atrás con un único deseo: volver a disfrutar en una pista de tenis. Al menos una vez más.

Consumados los frenazos de tener que renunciar al Abierto de Australia, Doha e Indian Wells, el español 37 años llegará a abril con solo tres partidos oficiales, en el mismo torneo, Brisbane, del que se retiró por una lesión muscular a principios de año.

Desde entonces, un quiero y no puedo que trae en vilo al mundo del tenis, ilusionado porque la leyenda pueda tener una despedida a la altura de su carrera.

El español había marcado Roland Garros como la fecha límite para anunciar si 2024 es su última temporada o si existe la posibilidad de continuar.

- 'Salir ileso' -

El último capítulo de su calvario fue su renuncia a jugar en Indian Wells (California) esta semana tras disputar el domingo en Las Vegas una exhibición para Netflix con su compatriota Carlos Alcaraz.

"No puedo mentirme a mí mismo ni mentir a los miles de aficionados. No me siento preparado para jugar al más alto nivel en un evento tan importante", señaló el ganador de 22 'grandes'.

Esta vez Nadal no se refirió a una lesión. Frente a Alcaraz, en un 'show' del que es difícil extraer conclusiones, mostró un buen nivel, quizás algo oxidado en los desplazamientos y en el saque, lo que podría achacarse simplemente a la prudencia y a la falta de kilómetros en la pista.

"Lo primero, salir ileso de Indian Wells", había señalado antes de renunciar sobre sus modestas intenciones de un torneo en pista dura que ha ganado en tres ocasiones (2007, 2009 y 2013) y en el que iba a debutar frente a otro veterano lastrado por las lesiones, el canadiense Milos Raonic.

El que fuera número 1 estadounidense Jim Courier, presente en Las Vegas, sí había notado algo en el duelo contra Alcaraz: "Parecía un poco molesto en sus movimientos, no movía su espalda con total libertad, especialmente al servicio".

"Todo el mundo comprende que su gran objetivo es estar preparado para Roland Garros", añadió el doble ganador en la tierra parisina (1991 y 1992).

- Agassi: 'Cuándo y dónde quiera' -

Tras dedicar 2023 a 'resetear' su cuerpo para su probable despedida del circuito en 2024, según la hoja de ruta que diseñó, Nadal espera cambiar decepciones por alegrías en la primavera europea, escenario de sus mayores hazañas.

En una tierra que siempre se ha mostrado más clemente con su castigado físico, Nadal todavía no ha precisado su calendario.

La gira de polvo de ladrillo se abre a lo grande en Montecarlo (7-14 abril), donde Nadal ganó en 11 ocasiones, sigue con Barcelona (15-21), ciudad en la que colecciona 12 títulos y la pista principal lleva su nombre, continúa con Madrid (24 abril-5 mayo), cinco trofeos, y Roma (8-19 mayo), diez líneas en su palmarés.

A partir de entonces, palabras mayores: Roland Garros (26 mayo-9 junio), el grande que ha ganado 14 veces y en el que su fotografiada estatua en la entrada lo convierte en eterno.

Y la guinda del pastel, los Juegos de París (26 de julio-11 de agosto), de nuevo en Roland Garros, su posible regreso a una cita olímpica tras sus oros en Pekín-2008 (individual) y Rio-2016 (dobles).

"Merece retirarse cuándo y dónde quiera. Espero que su cuerpo le permita tomar la decisión cuando lo tenga realmente claro", declaró la leyenda André Agassi tras compartir tiempo con Nadal y Alcaraz la semana pasada en Las Vegas.