Tottenham confirma lesión en ligamento cruzado de James Maddison

El Tottenham anunció este jueves que su centrocampista James Maddison sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, una grave lesión que podría apartar al internacional inglés gran parte de la temporada.

"El centrocampista de 28 años sufrió la lesión durante nuestro amistoso de pretemporada contra el Newcastle el domingo", escribió el club en su página web, anunciando que el jugador "será operado en los próximos días, y después James empezará su proceso de rehabilitación con el equipo médico" de los Spurs.

La baja del centrocampista es un duro golpe para el club del norte de Londres, que disputará Liga de Campeones tras haber ganado la Europa League el pasado mes de mayo.

El siete veces internacional con los Three Lions, que todavía no ha sido convocado por el nuevo seleccionador Thomas Tuchel, ve también como desaparecen sus opciones de reivindicarse a un año del Mundial 2026.