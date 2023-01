‘Todos amamos el béisbol’

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2023, que iniciará este 6 de enero con 12 equipos, honrará la trayectoria de Magaly Medina, dentro de la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS), donde ha laborado por 39 años como secretaria. El torneo será dedicado a su nombre.

Medina, de 62 años y una hija de 25 años, con estudios de Contabilidad, asegura que sus inicios en la federación, tras graduarse en la Escuela Profesional, “no fueron nada sencillos”, pues “no conocía mucho del béisbol y como secretaria no tenía mucha experiencia”, pero poco a poco tomó el ritmo hasta llegar a ser una pieza fundamental en el funcionamiento de la FEDEBEIS.

Este viernes habrá un espacio en la inauguración de la versión LIV del certamen, desde las 5:30 pm, en el Estadio Rod Carew, previo al duelo entre Panamá Este y Panamá Metro, para que ella diga algunas palabras, además de brindarle el agradecimiento y presentarla al público en general.

“Desde hace unas semanas se corría el rumor por la oficina de que yo podía ser una candidata para el homenaje”, afirma Medina, “pero en su momento no creí que fuera cierto. Cuando llego el gran día y todos estaban reunidos, ¡no me podía creer que hicieran las votaciones dos veces seguidas y yo había sido elegida de manera unánime en ambas votaciones! Cuando me dijeron el resultado no pude evitar tener un montón de emociones, desde sorpresa hasta miedo y muchas ganas de llorar, pero de felicidad. Cuando tuve la oportunidad llamé a mi hija y a mi familia para contarles las noticias, todos se emocionaron y se alegraron mucho”.

Sobre si ha escrito o memorizado el discurso que dirá en la inauguración del campeonato, la señora Magaly señala que “aún no, pero estoy en eso. Quiero que mi discurso sea breve, pero que demuestre todo mi aprecio y cariño por este noble deporte y a todos aquellos que con los años se han convertido en mis amigos y parte de mi familia”.