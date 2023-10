"Todo el mundo lo espera": Mijaín López y un quinto oro olímpico en París para decir adiós

Atletas de distintas nacionalidades le piden fotos con admiración. El invencible Mijaín López descartó competir en los Juegos Panamericanos, pero acompaña a la delegación de Cuba mientras piensa en París-2024 con el objetivo de cerrar su carrera con un quinto oro olímpico.

"El año que viene nos vamos a enfocar en los Juegos Olímpicos de París y una medalla que todo el mundo espera: la quinta medalla de oro... Solamente necesito salud para trabajar", comentó en una entrevista con la AFP López, de 41 años, medallista de oro en el máximo peso de la lucha grecorromana en Pekín-2008, Londres-2012, Rio-2016 y Tokio-2020.

Será la última lucha de este gigante de 1,95 de estatura y 130 kilos de músculo.

"Debe ser un momento muy duro, ¿no? Solamente tengo que llegar y hacer lo que siempre he hecho, no pensar en el retiro, sino pensar en hacer las cosas bien y obtener el resultado", expresa después de ver desde las tribunas un combate de Arlen López, una de las grandes esperanzas de oro en el boxeo de Cuba en Santiago-2023.

"Si malo es retirarse, más malo es irte sin lograr tu objetivo, mi quinta medalla en los Juegos Olímpicos. Después pensaré en lo otro", apunta el antillano.

- Una meta inédita -

López vivió un momento muy difícil con la muerte de su padre en septiembre pasado y después decidió renunciar a los Juegos Panamericanos por no haberse podido preparar como deseaba.

Ganar un quinto oro panamericano era una bonita posibilidad, pero no quiere poner en riesgo, bajo ningún respecto su gran meta: París-2024.

Ningún deportista ha sido capaz de ganar oros en cinco Juegos Olímpicos consecutivos ediciones consecutivas en pruebas individuales.

Mijaín López pertenece a un exclusivo club de atletas que lo han conseguido en cuatro ediciones en fila junto a Michael Phelps, Carl Lewis, el lanzador de disco Alfred Oerter y el velerista Paul Elvstrom.

"No participar en los Juegos Panamericanos no me resta en el trabajo que estábamos haciendo", subraya.

A las puertas de esa inédita hazaña, López no desvía la vista de 2024... ¿El futuro? Ya se verá...

- "Ya son muchos años" -

Lo que sí está claro es que París-2024 será el punto final de su carrera, en la que también conquistó cinco campeonatos mundiales.

Lleva casi 20 años sin perder una pelea olímpica. Su último vencedor fue, en Atenas-2004, el ruso Khasan Baroev.

"Ya son muchos años y ya me toca también disfrutar de los jóvenes que vienen atrás y ayudarlos a que se inspiren para lograr éxitos grandes en la élite", dice López, que de algo está seguro: "seguirá la convivencia en la lucha".

Oscar Pino competirá por él en la categoría de 130 kilogramos de la lucha grecorromana en Santiago-2023, el próximo 4 de noviembre, un día antes de la clausura del polideportivo hemisférico.

"Es un atleta que tiene cuatro medallas mundiales (...). Creo que tiene una buena posibilidad de obtener la medalla de oro aquí", comenta López sobre Pino, a la vez que menciona a Yasmani Acosta, cubano nacionalizado por Chile, como "un contrincante muy bueno".