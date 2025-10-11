Tiger Woods se somete a cirugía de reemplazo de disco lumbar

Tiger Woods se sometió a una cirugía de reemplazo de disco lumbar en la parte baja de la espalda tras sufrir dolor y falta de movilidad, anunció este sábado la leyenda del golf estadounidense.

Woods, de 49 años, dijo que la operación, realizada el viernes en Nueva York, fue un éxito.

"Tras sufrir dolor y falta de movilidad en la espalda, consulté con médicos y cirujanos para que me hicieran unas pruebas", dijo el ganador de 15 grandes torneos de golf en un comunicado.

"Las pruebas determinaron que tenía un disco (intervertebral) colapsado en L4/5, fragmentos de disco y un canal espinal comprometido", agregó. "Sé que tomé una buena decisión para mi salud y mi espalda".

No se ha dado a conocer cuándo podría volver Woods al golf competitivo tras la última de una serie de operaciones y lesiones que lo han mantenido inactivo desde el Abierto Británico de julio de 2024.

El deportista estadounidense sufrió graves lesiones en las piernas en un accidente de coche en 2021, pero regresó en el Masters de 2022 y terminó en el puesto 47.

Woods, que cumplirá 50 años en diciembre, se sometió a una operación de espalda en septiembre de 2024. Se estaba recuperando de ese contratiempo cuando anunció en marzo que había sufrido una rotura del tendón de Aquiles.

El anuncio de este sábado sobre su situación física acaba con cualquier posibilidad de que pueda jugar en el torneo Hero World Challenge en las Bahamas, que esta semana todavía tenía cupos disponibles.

Woods ha ganado 82 títulos del PGA Tour, igualando el récord histórico de Sam Snead, y ocupa el segundo lugar en la lista de victorias en Majors de todos los tiempos, a tres del récord de 18 triunfos de Jack Nicklaus.

La cirugía también pone en duda si Woods jugará con su equipo, Jupiter Links, en la liga de golf tecnológico TGL cuando comience la temporada en enero.